L'intervista della Bbc a Diana fu frutto di un raggiro

La storica intervista concessa nel 1995 alla Bbc dalla principessa Diana, nella quale Lady D fece clamorose rivelazioni sulla sua crisi matrimoniale con l'erede al trono Carlo, fu frutto di "un inganno" ordito ai suoi danni dal giornalista Martin Bashir. Lo ha stabilito un'inchiesta condotta da lord Dyson, stando alle anticipazioni del rapporto finale. Il raggiro fu realizzato attraverso falsi documenti - mostrati alla stessa Diana e a suo fratello, per alimentarne il risentimento - su fantomatici controlli e iniziative spionistiche attribuite alla famiglia reale nei suoi confronti.

Bashir ha immediatamente reagito con un comunicato in cui esprime rammarico e si cosparge il capo di cenere. Mentre il conte Spencer - che da tempo invocava trasparenza sull'accaduto al pari di William e Harry, i figli di Carlo e Diana - ha anticipato l'uscita del rapporto Dyson pubblicando su Twitter una foto familiare giovanile con la sorella in bianco e nero, corredata da una breve chiosa - "certi legami vanno molto indietro del tempo" - come a voler rendere omaggio sia a Lady D sia a quest'atto di giustizia, pur tardivo, rispetto alla strumentalizzazione mediatica della sua vicenda.