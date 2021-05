La Torre Eiffel riaprirà il 16 luglio

La Torre Eiffel riaprirà ai visitatori il 16 luglio, ha annunciato la società di gestione. Chiusa durante il lockdown della primavera 2020, poi riaperta ad inizio estate, la Tour è rimasta chiusa ininterrottamente dalla fine di ottobre per la crisi sanitaria.

La torre riaprirà con un accesso limitato alla capienza del 25% negli ascensori. Quanto all'afflusso, sarà limitato a 10.000 visitatori al giorno, come l'estate scorsa, contro i 25.000 che si registravano prima della pandemia, ha annunciato la società di gestione, Sete.

Il monumento più visitato di Francia prevede un deficit di 70 milioni di euro che rende necessaria una ricapitalizzazione. Fermo il cantiere della riverniciatura per riportare il colore "biondo" originale per l'individuazione di tracce di piombo. La biglietteria riaprirà il 1 giugno per gli acquisti on line, mentre la vendita in presenza dei biglietti riprenderà il giorno della riapertura.