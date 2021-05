Media, vertice Putin-Biden forse il 15 giugno in Svizzera

(ANSA) - MOSCA, 18 MAG - L'atteso summit tra Joe Biden e Vladimir Putin potrebbe tenersi il 15 giugno. Lo riporta il quotidiano russo Kommersant, citando sue fonti. La data, infatti, tiene conto dei vincoli del tour europeo di Biden ed è conveniente anche per l'agenda di Putin.

Sul luogo non si sa ancora nulla di certo ma il vice ministro degli esteri russo Sergey Ryabkov ha dichiarato che si terrà in una "capitale diplomatica europea", sempre che Mosca e Washington trovino la quadra sul formato dell'incontro. Stando ad alcune indiscrezioni il vertice si potrebbe tenere in Svizzera, probabilmente a Ginevra.

"Non abbiamo più illusioni sulle relazioni con gli Stati Uniti e naturalmente non si può parlare ora di un reset 2.0", ha sottolineato Ryabkov riferendosi alla stagione di dialogo lanciata dall'amministrazione Obama quando al Cremlino sedeva Dmitry Medvedev. Lo riporta la Tass. (ANSA).