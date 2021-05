Russia: strage in una scuola a Kazan, almeno 12 morti

MOSCA - Almeno 12 persone, compreso un assalitore, sono morte e altre 10 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta questa mattina in una scuola di Kazan, città della Russia centrale, dove almeno due persone armate. Sul luogo è in corso un'operzione della polizia, che ha ucciso uno dei due assalitori. L'altro, un 17/enne, è stato arrestato.

Nella scuola ci sarebbe stata anche un'esplosione.

Stando alle prime informazioni disponibili un adolescente di 17 anni sarebbe stato arrestato e una fonte delle forze dell'ordine ha detto alla TASS. Il secondo assalitore, prima di essere ucciso, avrebbe preso degli ostaggi al quarto piano della scuola.

Secondo fonti citate da Interfax, fra le vittime ci sarebbero otto-dieci studenti e almeno un insegnante, mentre la Tass riporta che i feriti sono almeno 10, di cui quattro ricoverati in ospedale.