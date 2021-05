Gb nomina Attenborough 'rappresentante cittadini' a Cop26

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Sir David Attenborough, il noto naturalista britannico 95enne, avrà un ruolo fondamentale nell'ambito della conferenza sul clima, copresieduta da Italia e Regno Unito, che si terrà a Glasgow a Novembre: Londra lo ha infatti appena nominato 'rappresentante dei cittadini' - 'people's advocate' - e avrà il compito di far presente ai leader politici che agire in fretta è necessario per prevenire catastrofiche conseguenze dei cambiamenti climatici Lo riferisce tra gli altro Sky News.

"Sono onorato di aver ricevuto questo ruolo - ha detto Attenborough in un breve videomessaggio - non ci poteva essere momento più importante per un'intesa internazionale. La pandemia ci ha mostrato quanto sia fondamentale trovare accordi fra le nazioni se vogliamo risolvere problemi mondiali. Ma i problemi che ci si prospettano nei prossimi 5-10 anni sono anche maggiori". (ANSA).