Putin, difenderemo fermamente i nostri interessi nazionali

(ANSA) - MOSCA, 09 MAG - "La Russia difende costantemente il diritto internazionale. Allo stesso tempo, difenderemo fermamente i nostri interessi nazionali per garantire la sicurezza del nostro popolo": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso sulla Piazza Rossa per commemorare il 76/o anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. (ANSA).