Rutte, Draghi su Sure? Per Olanda è una misura una tantum

(ANSA) - BRUXELLES, 08 MAG - "Non ne abbiamo discusso al vertice. Forse non ero attento". Ma per l'Olanda il programma SURE adottato dall'Unione per il mantenimento dei livelli di occupazione durante la pandemia è una misura "una tantum". Così il premier olandese Mark Rutte in conferenza stampa ha risposto ad una domanda sul proposito di Mario Draghi di rendere la misura strutturale. (ANSA).