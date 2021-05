Oms e Germania insieme per un hub globale sulla pandemia

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - L'Organizzazione mondiale della Sanità e la Germania uniscono le forze per migliorare la preparazione del mondo nei confronti della pandemia e creano un nuovo centro apposito, sul modello del Cern, che avrà sede a Berlino.

"Con sede a Berlino, l'hub dell'Oms sarà un centro globale che lavora con partner di tutto il mondo per guidare l'innovazione in tema di pandemia", ha sottolineato su Twitter il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.(ANSA).