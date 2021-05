Le Pen, se vinco proibiti simboli religiosi in pubblico

(ANSA) - BERLINO, 05 MAG - Se vincesse le elezioni in Francia nel 2022, Marine Le Pen proibirebbe l'uso di simboli religiosi in pubblico, anche la kippah ebraica. "So che per alcuni ebrei sarebbe un sacrificio, e non piccolo, un grande sacrificio", afferma in una intervista a Die Zeit, secondo un'anticipazione.

Ma diversamente, aggiunge, non si viene a capo della questione islamica a suo avviso.

Sulle politiche sul clima, la Leader dell'Ultradestra francese afferma che non uscirebbe dal trattato di Parigi, come fece Donald Trump. Fermerebbe però "per quel che è possibile" le pale eoliche e andrebbe avanti con le centrali nucleari. (ANSA).