Belgio condanna a 20 anni diplomatico Iran

(ANSA) - BRUXELLES, 05 MAG - Un diplomatico iraniano è stato condannato in Belgio a vent'anni di prigione per un attentato programmato in Francia contro oppositori del regime di Teheran. Avendo ritirato il suo appello, la condanna che era stata decisa a febbraio diventa ora definitiva, ha annunciato il procuratore federale belga.

Assadollah Assadi, 49 anni, di stanza presso l'ambasciata iraniana a Vienna all'epoca dei fatti, era considerato dalla giustizia belga il coordinatore dell'attentato sventato in extremis il 30 giugno 2018 grazie all'azione concertata di diversi servizi di intelligence europei. (ANSA).