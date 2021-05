Nato: al via missione italiana di polizia aerea in Estonia

(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAG - Al via la missione italiana di polizia aerea in Estonia, alla base di Amari, nell'ambito della rotazione Nato a difesa dei cieli della regione baltica.

Sul posto sono stati dispiegati quattro F-35 dell'aeronautica militare del 32mo stormo di Amendola. Nella missione, denominata Baltic Eagle 2, è impegnata la task force Air Estonia, composta da circa cento unità e comandata dal colonnello Vincenzo Sirico.

Gli italiani sono subentrati ai colleghi tedeschi, e resteranno in Estonia fino al 30 novembre.

Fino a fine aprile i militari italiani erano stati impegnati in un'altra missione, sempre in difesa dei cieli dell'area baltica nell'ambito della rotazione Nato, a Siauliai, in Lituania. (ANSA).