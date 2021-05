Merkel seguirà il summit Ue di Porto in videoconferenza

(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAG - La cancelliera Angela Merkel non parteciperà alla due giorni di lavori Ue a Porto, venerdì e sabato, in occasione del Social summit organizzato dalla presidenza portoghese del Consiglio Ue. Per il momento, secondo quanto si apprende a Bruxelles, la leader tedesca è l'unico capo di Stato e di governo dei 27 ad aver annunciato ufficialmente la sua partecipazione agli eventi solo da remoto, ma secondo quanto si apprende, sembra che anche l'olandese Mark Rutte, il belga Alexander De Croo, e la danese Mette Frederiksen stiano valutando di seguire in videoconferenza il primo evento in formato fisico, dopo oltre un anno di riunioni virtuali.

Secondo quanto scrive il Playbook di Politico.eu, il portavoce di Merkel, Steffen Seibert, nei giorni scorsi ha fatto sapere che "in considerazione della situazione pandemica in Germania e delle severe restrizioni a cui sono sottoposti i cittadini tedeschi, la cancelliera ha chiesto di poter partecipare da remoto".

La due giorni di lavori prenderà il via venerdì con il Summit sociale, proseguirà con una cena dei 27 leader, che si ritroveranno anche l'indomani mattina. I lavori si concluderanno col summit Ue-India, col premier Narendra Modi collegato da remoto. (ANSA).