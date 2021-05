Ema valuta uso Pfizer per fascia d'età 12-15 anni

L'Ema ha iniziato a valutare l'uso del vaccino di Pfizer-BioNTech per la fascia d'età tra i 12 ed i 15 anni. Si legge in una nota dell'Ema. L'Ema ha iniziato a valutare la domanda per estendere l'uso del vaccino Covid di Pfizer-BioNTech per i giovani di un'età compresa tra 12 e 15 anni, si spiega nella nota. Il siero attualmente è autorizzato per l'uso in persone di età pari o superiore a 16 anni. L'Ema effettuerà una valutazione accelerata dei dati presentati, compresi i risultati di un ampio studio clinico in corso su adolescenti a partire dai 12 anni di età, al fine di decidere se raccomandare l'estensione dell'indicazione. La comunicazione dell'Ema è attesa per giugno, a meno che non siano necessarie informazioni supplementari.