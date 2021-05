Covid: Grecia, bar e ristoranti riaprono dopo sei mesi

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - In Grecia hanno riaperto bar e ristoranti dopo una chiusura di sei mesi dovuta alla pandemia di coronavirus. Lo riporta il quotidiano greco Kathimerini. Possono servire i clienti solo all'aperto, con tavoli distanziati con non più di sei persone. Chiusura obbligatoria alle 22.45 per rispettare il coprifuoco. Per i camerieri è obbligatorio fare il test del Covid-19 e indossare una mascherina.

"Stiamo riaprendo le attività di ristorazione ma il virus è ancora qui. Il rischio non è ancora finito", ha dichiarato stamani il ministro dello Sviluppo Adonis Georgiadis. (ANSA).