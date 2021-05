A Berlino oltre 250 fermi in manifestazioni per Primo maggio

(ANSA) - BERLINO, 02 MAG - La Polizia di Berlino fa sapere di aver effettuato ieri oltre 250 arresti durante le manifestazioni per il Primo maggio nella capitale tedesca in cui si sono verificati diversi momenti di tensione e scontri fra i dimostranti e le forze dell'ordine. Episodi che la Polizia ha definito di violenza "inaccettabile".

Gran parte dei cortei si sono svolti pacificamente durante la giornata, ma in serata la tensione è salita dopo che le forze dell'ordine hanno individuato e isolato i 'black-bloc' che fra la folla non rispettavano le misure per contrastare la pandemia: alcuni manifestanti hanno quindi lanciato bottiglie e sassi alle forze dell'ordine oltre ad appiccare il fuoco a cassonetti. Sono circa 50 i poliziotti rimasti feriti. (ANSA).