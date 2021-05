Covid: Gb, raccolta fondi per memoriale vittime a St.Paul

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - È stata lanciata una campagna per raccogliere 2,3 milioni di sterline per costruire un memoriale in omaggio alle vittime del Covid, all'interno della Cattedrale di St Paul a Londra. Lo riporta la Bbc.

L'iniziativa prevede la realizzazione di un libro della memoria online installato in una struttura appositamente costruita: oltre 7.300 nomi sono già stati inseriti nel libro come parte del progetto 'Remember Me' della cattedrale .

La campagna per il memoriale si sta svolgendo in collaborazione con il quotidiano Daily Mail. Sono più di 127.000 le persone morte a causa del coronavirus nel Regno Unito, secondo i dati del governo. (ANSA).