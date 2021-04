Uffici regionali Navalny in lista organizzazioni estremiste

(ANSA) - MOSCA, 30 APR - Gli uffici regionali dell'oppositore russo in carcere Alexiei Navalny sono stati inseriti nella lista delle organizzazioni estremiste su decisione dell' ente per il controllo finanziario Rosfinformonitoring. Lo riferisce la testata online Meduza

La stessa fonte aggiunge che i servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno fermato l'avvocato Ivan Pavlov, a capo dell'associazione di giuristi Komanda 29 che, tra le altre cose, difende il Fondo Anticorruzione di Navalny.

Meduza sostiene che Pavlov è accusato di "divulgazione di dati di un'indagine preliminare", e che è "punibile con una multa fino a 80 mila rubli", circa 885 euro, "lavori socialmente utili o fino a 3 mesi di arresto". Quest'ultima informazione non è però al momento confermata.