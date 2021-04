Mladic verso la sentenza nel processo per genocidio

(ANSA) - L'AIA, 30 APR - E' prevista per l'8 giugno al Tribunale dell'Aja la sentenza nel processo d'appello per genocidio nei confronti di Ratko Mladic. L'ex capo militare dei serbi di Bosnia era stato condannato nel 2017 in primo grado all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica, l'assedio di Sarajevo e altri crimini di guerra durante il conflitto armato in Bosnia del 1992-1995. Il processo d'appello si era aperto ad agosto dell'anno scorso dopo dei rinvii dovuti alle condizioni di salute di Mladic. Anche dopo l'apertura del processo, i suoi legali avevano chiesto di interrompere le udienze per l'incapacità di Mladic di affrontare il procedimento. (ANSA).