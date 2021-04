Export: Di Maio incontra delegazione imprenditori veneti

(ANSA) - VENEZIA, 30 APR - Immersione sui problemi dell'economia del Nordest e della ripresa oggi per il ministro degli esteri Luigi di Maio che in una riunione riservata, assieme al ministro Federico D'Incà, ha incontrato a Mestre un gruppo di una decina di imprenditori veneti. Il confronto si è svolto nella sede della Cav, la concessionaria autostradale veneta. Al centro del colloquio, si è appreso, l'agenda dei principali punti sui quali gli industriali si aspettano risposte dal Governo: le politiche di sostegno per l'export e la difesa del made in Italy, l'internazionalizzazione delle aziende, la riforma del cuneo fiscale, il problema delle politiche protezionistiche di paesi come Cina e Russia. Si è insistito anche sull'accelerazione della campagna vaccinale anti-Covid nelle aziende, per consentire gli spostamenti di tecnici e manager all'estero. Tutte istanze, è stato riferito dai partecipanti, di cui Di Maio ha assicurato si farà portatore con il governo. (ANSA).