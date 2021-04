Navalny: alleato annuncia chiusura rete uffici in Russia

(ANSA) - MOSCA, 29 APR - Leonid Volkov, uno dei principali alleati di Alexiei Navalny, ha annunciato su internet lo scioglimento della rete degli uffici dell'oppositore russo in carcere: lo riporta la testata Meduza. La notizia arriva dopo che la procura di Mosca ha ordinato di sospendere le attività degli uffici: un network di attivisti che copre praticamente tutta la Russia. E' in corso un processo contro gli uffici regionali di Navalny e il Fondo Anticorruzione dell'oppositore, accusati di "estremismo" dalla procura, ma sono in tanti a ritenere queste imputazioni di matrice politica. (ANSA).