Germania: alta Corte, legge su protezione clima non basta

(ANSA) - BERLINO, 29 APR - La legge sulla protezione del clima in Germania non è sufficiente, È quello che ha stabilito la Corte costituzionale tedesca in un giudizio di oggi. L'alta corte chiede ai legislatori di regolamentare di nuovo gli obiettivi sulla riduzione delle emissioni di gas dopo il 2030 entro la fine dell'anno. (ANSA).