Covid: Spagna,10 giorni quarantena per gli arrivi dall'India

(ANSA) - MADRID, 28 APR - Il periodo di quarantena obbligatoria per chi arriva dall'India alla Spagna sarà di 10 giorni: è quanto raccolto nell'ordinanza del Ministero della Sanità pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale. La misura sarà valida dal 1 maggio.

Inoltre, una volta in Spagna i viaggiatori dovranno presentare il risultato negativo di un tampone realizzato nelle 72 ore precedenti all'arrivo. Se ne realizzano un altro con risultato negativo dopo una settimana di quarantena, potranno sospenderla.

Come ha spiegato il Governo spagnolo, in questo momento non ci sono voli diretti fra i due paesi. (ANSA).