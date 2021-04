Attacco in Burkuna Faso, uccisi tre giornalisti

Sarebbero tutti morti i giornalisti rapiti in Burkina Faso. "I corpi dei tre espatriati (due spagnoli e un irlandese) sono stati trovati senza vita. In un audio, i presunti autori rivendicano di essere del 'Jnim' e affermano di aver ucciso tre 'bianchi', sequestrato due veicoli, diverse motociclette e armi", scrive in un tweet l'accreditato account "Sahel Security Alerts" che monitora la situazione della sicurezza nell'area del Liptako-Gourma con particolare attenzione proprio al Burkina Faso. L'attacco era stato sferrato contro una pattuglia anti-bracconaggio, con la quale si trovavano formatori e giornalisti occidentali.