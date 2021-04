Ue, ancora non abbiamo deciso su azione legale a AstraZeneca

(ANSA) - BRUXELLES, 22 APR - "Non è stata presa ancora una decisione su un'azione legale contro AstraZeneca. Tutte le opzioni restano sul tavolo. Esaminiamo con gli Stati membri quale sia la strada migliore da seguire" per ottenere che l'azienda farmaceutica onori il suo contratto e consegni le dosi stabilite da contratto, ovvero 300milioni di dosi più un'opzione che a questo punto non sarà esercitata. Così un portavoce della Commissione europea alle domande, spiegando che al momento non sono previste scadenze specifiche. (ANSA).