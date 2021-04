Covid: Castex conferma, in Francia lunedì riaprono le scuole

(ANSA) - PARIGI, 22 APR - "Da lunedì prossimo, 26 aprile, tutti i bambini delle materne e delle elementari, così come i loro insegnanti, torneranno in classe": lo ha confermato, in una conferenza stampa, il primo ministro francese, Jean Castex, nonostante le voci di esperti che consigliano ancora prudenza.

"Abbiamo ascoltato queste voci - ha detto Castex - ma riteniamo che allungare l'assenza da scuola produca negli allievi gravi problemi non solo educativi, ma anche psicologici.

Per questo, ci assumiamo ancora la responsabilità di questa decisione". (ANSA).