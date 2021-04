Gb: la regina ringrazia per gli auguri ma pensa a Filippo

(ANSA) - LONDRA, 21 APR - La regina Elisabetta è grata per i numerosi messaggi di auguri ricevuti oggi nel giorno del suo compleanno numero 95, ma non nasconde la "grande tristezza" per la recente scomparsa del principe consorte Filippo dopo 73 anni di matrimonio e d'unione inossidabile, sottolineando di trovare conforto soprattutto negli omaggi rivolti alla sua memoria. Lo si legge in un messaggio diffuso attraverso il profilo Twitter della Royal Family britannica.

"Ho ricevuto, in occasione oggi del mio 95esimo compleanno, tanti messaggi di auguri - scrive Sua Maestà - che ho apprezzato moltissimo. Mentre con la mia famiglia viviamo un momento di grande tristezza, è di conforto per tutti noi guardare e ascoltare i tributi rivolti a mio marito dal Regno Unito, dal Commonwealth e da tutto il mondo. La mia famiglia e io vogliamo ringraziarvi per il sostegno e la gentilezza che ci avete mostrato negli ultimi giorni; ne siamo profondamente commossi e continuiamo a ricordare lo straordinario impatto avuto da Filippo su un numero incalcolabile di persone lungo la sua vita". (ANSA).