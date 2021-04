Superlega: Johnson, nessuna misura esclusa per fermarla

(ANSA) - LONDRA, 20 APR - Nessuna misura è "fuori dal tavolo" per bloccare la Superlega: è l'impegno formalizzato da Boris Johnson a nome del governo britannico in una riunione ad hoc con i vertici del calcio inglese (FA e Premier League) e con rappresentanti del tifo organizzato conclusasi a Downing Street.

"Il primo ministro - si legge in una nota - ha confermato il suo "irremovibile sostegno" ai tifosi e che "il governo non resterà a guardare che un pugno di proprietari crei un negozio chiuso" agli altri club. E' stato inoltre "chiaro sul fatto che nessuna misura è esclusa, comprese le opzioni legislative per assicurare che questa proposta sia fermata". (ANSA).