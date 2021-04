Navalny: la Francia è 'estremamente preoccupata'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - La Francia è "estremamente preoccupata" per lo stato di salute dell'oppositore russo Alexeï Navalny, ha riferito il ministro francese degli Esteri Jean-Yves Le Drian evocando le "enorme responsabilità" del presidente russo Vladimir Putin.

"La situazione del signor Navalny è estremamente preoccupante" ha detto il capo della diplomazia francese alla tv pubblica France 3. "Auspico che vengano prese misure per garantire la sua integrità libera ma ance la sua liberazione", ha detto. "C'è una responsabilità enorme per il presidente Vladimir Putin" (ANSA).