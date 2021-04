Von der Leyen, incidente in Turchia molto imbarazzante

(ANSA) - BRUXELLES, 13 APR - Un incidente molto imbarazzante.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha qualificato così il Sofagate nel suo intervento oggi alla Conferenza dei presidenti del parlamento europeo. Lo riferiscono fonti Ue. Le tre istituzioni europee dovrebbero essere su un piano di parità quando si tratta di Paesi terzi, ha aggiunto von der Leyen, identificando poi nell'incidente una dimensione di genere e collegandolo al ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul. Von der Leyen si è poi ripromessa che quanto accaduto nel viaggio ad Ankara non si ripeterà mai più e che le missioni saranno preparate congiuntamente.

Il presidente Charles Michel, da parte sua, si è detto profondamente rammaricato per l'incidente del Sofagate e ha parlato di offesa alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e a tutte le donne. Il politico belga ha rivelato che il servizio di protocollo del Consiglio non ha avuto accesso alla sala riunioni con Erdogan, quella dove si è verificato l'incidente della sedia, e ciò è stato un errore. Ma secondo Michel, mostrare disappunto con Erdogan avrebbe messo a repentaglio il lavoro fatto con la Turchia, riconoscendo tuttavia che l'unità dell'Ue è stata intaccata dall'incidente.

(ANSA).