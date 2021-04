Biden a Putin, 'allentare le tensioni sull' Ucraina'

(ANSA) - MOSCA, 13 APR - In una telefonata con Vlaidmir Putin, Joe Biden "ha ribadito l'incrollabile impegno degli Usa verso la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina" esprimendo "le preoccupazioni per l'improvviso rafforzamento russo nella Crimea occupata e ai confini con l'Ucraina", e ha chiesto a Mosca di "allentare le tensioni". Joe Biden, riferisce la Casa Bianca, "ha proposto un incontro nei prossimi mesi in un Paese terzo per discutere l'intera gamma dei problemi che devono affrontare Usa e Russia.

Il Cremlino, da parte sua, ha fatto sapere che sia da parte americana sia da parte russa "è stata espressa la volontà di proseguire il dialogo nei settori più importanti per la sicurezza mondiale: il che risponderebbe agli interessi non solo della Russia e degli Usa ma di tutta la comunità internazionale". "Inoltre - prosegue il Cremlino - Biden ha espresso interesse e normalizzare lo stato delle cose sulla linea bilaterale, creare un'interazione stabile e prevedibile su questioni rilevanti come la stabilità strategica e il controllo degli armamenti, il programma nucleare iraniano, la situazione in Afghanistan e il cambiamento climatico globale". (ANSA).