Filippo: Harry, 'ciao nonno, impertinente fino alla fine'

LONDRA, 12 APR - "He was my grandpa. E' stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine". E' il ricordo commosso con cui Harry, prediletto nipote ribelle tornato a Londra dagli Usa solo per i funerali, ricorda oggi via Twitter il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, morto quasi centenario venerdì scorso.