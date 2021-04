Vaccini: Francia, al via domani la campagna per gli over 55

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Da domani in Francia la campagna vaccinale contro il Covid sarà aperta a tutte le persone con più di 55 anni, sia con AstraZeneca sia grazie all'arrivo delle prime 200 mila dosi del vaccino di Johnson & Johnson, "con una settimana di anticipo" rispetto al previsto. Lo ha detto il ministro della Salute, Olivier Véeran, in un'intervista al Journal du Dimanche.

Dal 16 aprile inoltre la vaccinazione con Pfizer e Moderna sarà estesa a tutti gli ultrasessantenni, ha aggiunto il ministro, annunciando che per questi ultimi due vaccini l'intervallo temporale tra prima e seconda dose passerà da 28 a 42 giorni a partire dal 14 aprile. "Questo ci consentirà di vaccinare più in fretta senza ridurre la protezione", ha spiegato. (ANSA).