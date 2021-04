Brexit: Macchione(Illy), disagi per sdoganare prodotti da Gb

(ANSA) - TRIESTE, 11 APR - "Il mio auspicio è che si trovi la forma migliore di collaborazione commerciale. Dal punto di vista operativo devo sottolineare le grandi difficoltà che noi di Domori abbiamo nello sdoganare tutti i prodotti che provengono dalla Gran Bretagna. Molte meno sono le difficoltà quando invece spediamo prodotti dall'Italia verso la Gran Bretagna". Lo ha detto Andrea Macchione, neo amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub holding del gruppo illy che riunisce i marchi extra caffè, presieduta da Riccardo Illy.

Nella galassia del Polo dal 2019 è entrata anche l'inglese Prestat (fornitrice tra l'altro della Casa Reale inglese, titolare del Royal Warrant come Purveyors of Chocolates), acquisita da una delle società, la Domori.

"Non ci sono state particolari penalizzazioni sui dazi - ha sottolineato Macchione -. Auspico che il concetto alla base del libero mercato, cioè che i beni possano circolare il più rapidamente possibile per poter essere venduti, permanga, indipendentemente dall'appartenenza all'Unione europea o no".

(ANSA).