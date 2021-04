Covid: Merkel modifica la legge sulla pandemia in Germania

(ANSA) - BERLINO, 09 APR - "Lunedì prossimo non si terrà alcun vertice fra il governo e i Laender. E il vertice non si terrà neppure nel corso della settimana prossima". Lo ha confermato in conferenza stampa la portavoce di Angela Merkel, Ulrike Demmer. Bund e Laender hanno invece deciso oggi di modificare la legge sulla protezione della salute, stabilendo nel provvedimento "quali siano le misure da adottare nel caso in cui l'incidenza settimanale salga sopra i 100 nuovi contagi.

L'obiettivo è un'azione unitaria" nel contrasto alla pandemia, ha sottolineato Demmer. La portavoce ha anche affermato che "la decisione è stata presa in accordo con le regioni". (ANSA).