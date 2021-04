Bosnia: morto generale Divjak, eroico difensore di Sarajevo

(ANSAmed) - SARAJEVO, 09 APR - E' morto a Sarajevo a 84 anni Jovan Divjak, il generale serbo-bosniaco che nel 1992 scelse di difendere Sarajevo durante l'assedio delle milizie serbe di Ratko Mladic e Radovan Karadzic.

Ufficiale dell'esercito jugoslavo (Jna) e serbo di nascita, Divjak si schierò con la popolazione di Sarajevo - musulmana, croata e serba - piuttosto che unirsi all'artiglieria che tenne sotto assedio la città nei tre anni e mezzo di guerra in Bosnia.

Vice comandante dell'esercito bosniaco, era stimato dai residenti come uomo di grande coraggio e dirittura morale.

Odiato dai serbi che lo consideravano traditore, così come dagli estremisti di ogni etnia, era uno dei personaggi più amati dalla gente che per oltre tre anni e mezzo egli aiutò, con il suo ottimismo e la sua umanità, a sopportare la tragedia.

Durante la guerra era molto popolare tra i soldati bosniaci che andava a trovare in prima linea più spesso di altri comandanti, portando sempre sotto il braccio del pane e una stecca di sigarette. E per tutto il dopoguerra la gente di Sarajevo lo fermava per strada per salutare "il nostro generale".

Dopo aver lasciato la carriera militare, Divjak aveva proseguito il proprio impegno fondando l'associazione "Obrazovanje gradi BiH ("L'istruzione costruisce la Bosnia Erzegovina"), che assegna, senza distinzione d'identità etnica, borse di studio ai giovani rimasti orfani e vittime della guerra. (ANSAmed).