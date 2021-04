Vaccini: in Gb parte somministrazione anche di Moderna

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Parte oggi la somministrazione nel Regno Unito del terzo farmaco vaccinale, Moderna, approvato dalle autorità britanniche, dopo AstraZeneca e Pfizer-BioNTech.

I primi a ricevere il siero prodotto dall'omonima casa farmaceutica statunitense saranno in Galles, dove ieri sono giunte 5.000 dosi. Lo riferisce la Bbc. Non è ancora chiaro quando il siero americano verrà distribuito nel resto del paese, dove è stato approvato lo scorso gennaio e che ne ha ordinate 17milioni di dosi. Anche la First Minister scozzese, Nicola Sturgeon, ha confermato che la Scozia ha ricevuto le prime dosi di Moderna. Si tratta del terzo dei sette vaccini ordinati da Londra. (ANSA).