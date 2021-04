Ema, conferenza stampa su vaccino AstraZeneca alle 16

(ANSA) - BRUXELLES, 07 APR - L'orario preliminare della conferenza stampa dell'Agenzia europea del farmaco sulla nuova valutazione della commissione di farmacovigilanza del rischio (Prac) del vaccino AstraZeneca, in relazione agli eventi rari di trombosi cerebrale, è fissato per oggi alle 16. Lo rende noto l'Ema in una nota. (ANSA).