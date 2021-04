Vaccini: Spagna, 'possiamo farne più di 2 mln a settimana'

(ANSA) - MADRID, 05 APR - Il portavoce del Ministero della Sanità spagnolo per l'emergenza Covid, Fernando Simón, ha detto in conferenza stampa che la Spagna ha capacità per somministrare "più di due milioni" di dosi a settimana "senza grandi sforzi".

Prima delle sue parole, la titolare di questo dicastero, Carolina Darias, aveva detto in dichiarazioni ai media che nella Settimana Santa questo obiettivo è stato raggiunto, secondo l'agenzia di stampa Efe.

La ministra ha aggiunto che, da oggi in poi, è previsto l'arrivo di 1,2 milioni di dosi del vaccino di Pfizer ogni lunedì e che le prime 300.000 dosi del vaccino di Janssen sono attese per il 15 aprile. Secondo Darias, l'obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione nel corso dell'estate è "alla portata".

Gli abitanti della Spagna con almeno una dosi del vaccino in Spagna sono il 14,7%, quelli con due sono il 7,1%, secondo i dati ufficiali. (ANSA).