Libia: la Grecia riapre l'ambasciata dopo 6 anni

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis sarà in visita in Libia martedì prossimo, 6 aprile, per riaprire dopo oltre sei anni l'ambasciata ellenica a Tripoli. L'annuncio è stato dato dalla portavoce del governo di Atene, Aristotelia Peloni, citata dalla stampa greca.

Obiettivo della visita, ha precisato, sarà "ristabilire e normalizzare" i rapporti tra i due Paesi. Mitsotakis, accompagnato dal ministro degli Esteri Nikos Dendias, incontrerà il capo del Consiglio presidenziale di transizione (ed ex ambasciatore libico ad Atene) Mohamed Menfi e il premier Abdul Hamid Dbeibah. (ANSA).