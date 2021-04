Covid: Francia, 'picco epidemia tra 7-10 giorni'

(ANSA) - PARIGI, 01 APR - Il picco epidemico delle persone contagiate dal coronavirus potrebbe essere raggiunto entro circa "7-10 giorni" ed il picco dei pazienti in "rianimazione" entro fine aprile: è quanto dichiarato dal ministro francese della Salute, Olivier Véran, parlando ai microfoni di radio France Inter.

"Potremmo aver raggiunto il picco epidemico tra 7-10 giorni circa (...) poi servono due settimane supplementari per raggiungere il picco di rianimazione, che potrebbe essere intorno a fine aprile".

Ieri, nel suo messaggio alla nazione, il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha annunciato un nuovo giro di vite anti-Covid, tra cui l'aumento dei posti letto in rianimazione da 7.000 a 10.000, ed ha invitato i connazionali a "fornire uno sforzo supplementare" nella guerra al nemico invisibile. (ANSA).