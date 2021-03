Covid: ressa parchi Gb, monito ministro a non rovinare tutto

(ANSA) - LONDRA, 31 MAR - E' allarme nel Regno Unito per l'assalto a parchi e località costiere segnalati qua e là in queste giornate di caldo primaverile record in coincidenza con il primo alleggerimento del lockdown sui contatti sociali all'aperto (fino a un massimo di sei persone) e sulle attività sportive individuali introdotto questa settimana in Inghilterra dal governo di Boris Johnson. L'appello alla cautela dello stesso premier è stato riecheggiato oggi con forza dal ministro della Sanità, Matt Hancock, il quale ha ammonito i connazionali a "non rovinare tutto" proprio mentre il Paese è impegnato a proseguire nella corsa ai vaccini per consolidare i dati sul calo dei contagi da Covid, dei morti giornalieri e dei ricoveri negli ospedali registrati dopo la pesante ondata alimentata dalla cosiddetta variante inglese del virus.

Due parchi sono stati chiusi dalle autorità locali di Nottingham dopo la denuncia di "scene spaventose" di affollamento. Mentre segnalazioni di violazione delle regole tuttora in vigore vi sono state anche a Londra, a Birmingham, a Leeds, sulle spiagge di Brighton e altrove. Un avvertimento a non confondere l'allentamento del lockdown con una fine totale delle restrizioni, e a non dar vita a riunioni di persone "al sole" oltre il limite della 'regola del 6' è stato diffuso pure dai vertici della polizia del Galles. (ANSA).