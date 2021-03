Siria: Borrell, regime non offre futuro, serve cambiamento

(ANSA) - BRUXELLES, 30 MAR - "Non possiamo accettare che le elezioni" in Siria "vengano pianificate dal regime e questo non può essere un prerequisito per la normalizzazione. Il regime" di Damasco "non offre un futuro ai siriani e non contribuisce in alcun modo alla stabilità della regione e quindi senza questi cambiamenti non potrà mai essere un partner per la comunità europea e per la comunità internazionale". Così l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell alla quinta Conferenza dei donatori sulla Siria co-presieduta dall'Ue e dall'Onu.

"Per questo noi invochiamo un cambiamento di atteggiamento - ha aggiunto -, che interrompa in modo non ambiguo la repressione e intraprenda la strada negoziale con l'Onu".

Secondo Borrel "solo con una soluzione politica si potrà portare alla stabilità" la Siria e "consentire ai siriani di diventare un popolo sovrano e libero". (ANSA).