Bielorussia: Tikhanovskaya indagata per 'terrorismo' (2)

(ANSA) - MOSCA, 30 MAR - Sottolineando che si tratta di un'ennesima azione delle autorità bielorusse per colpire l'opposizione, Radio Liberty fa sapere che le nuove imputazioni contro Tikhanovskaya sono state annunciate dal procuratore generale Andrey Shved qualche giorno dopo che una persona è stata arrestata con l'accusa di voler tentare di effettuare delle esplosioni a Minsk e nella vicina Barysau.

"L'ufficio del procuratore generale ha avviato un procedimento penale contro Tikhanovskaya e membri della cosiddetta iniziativa Bypol per preparativi di un atto di terrorismo da parte di un gruppo organizzato", ha affermato Shved, ripreso dall'agenzia Interfax, aggiungendo che "il cittadino Maleychuk, che è stato colto in flagrante, ha già dato testimonianza sulle menti dietro l'attacco terroristico e su coloro che vi hanno partecipato". Secondo l'agenzia di stampa statale russa Tass, Bypol sarebbe "un'associazione di ex impiegati delle forze dell'ordine di opposizione".

Tikhanovskaya si era candidata alle presidenziali dello scorso agosto al posto del marito finito in carcere come tanti altri dissidenti. Lukashenko, al potere dal 1994, ha ufficialmente vinto le elezioni di agosto con l'80% dei voti, ma questo risultato appare a molti frutto di massicci brogli elettorali e decine di migliaia di persone sono scese in piazza nei mesi successivi chiedendo le dimissioni del capo dello Stato. Il regime ha represso le proteste con ondate di arresti e a colpi di manganello e la polizia è anche accusata di torture contro i manifestanti. (ANSA).