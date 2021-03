Amendola, il certificato Ue non sarà discriminatorio

Il certificato sanitario europeo "non sarà discriminatorio" ma dovrà aiutare a facilitare i viaggi in Europa. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Ue Enzo Amendola a Rainews 24.

"Nel certificato - ha spiegato - non sarà indicato solo vaccino, ma anche il tampone. Dobbiamo mettere insieme 27 banche dati di diversi Paesi". "Sarà un certificato e non un passaporto perché non deve essere discriminatorio e deve garantire la privacy", ha ribadito Amendola. (ANSA).