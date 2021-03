Agnes Callamard alla guida di Amnesty International

Agnès Callamard, tra le maggiori esperte internazionali di diritti umani, è la nuova segretaria generale di Amnesty International, la più grande organizzazione mondiale non governativa per i diritti umani. Lo fa sapere la stessa organizzazione in una nota.

Callamard, di nazionalità francese, è stata Relatrice speciale delle Nazioni Unite per le uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, durante il quale ha condotto indagini su questioni di grande rilievo internazionale, tra cui quella sull'uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi.

Ha diretto il progetto sulla Libertà di espressione globale presso la Columbia University. In precedenza, aveva diretto l'organizzazione per la libertà di espressione Articolo 19 e fondato la Hap International (Humanitarian Accountability Partnership - Partenariato per l'assunzione di responsabilità nel settore umanitario), di cui è stata anche direttrice generale.

In qualità di segretaria generale, Agnès Callamard sarà l'amministratrice delegata del segretariato generale di Amnesty International e la principale portavoce del movimento globale, che conta circa 10 milioni di sostenitori e uffici presenti in oltre 70 paesi. Callamard succede alla segretaria generale ad interim Julie Verhaar, e resterà in carica per quattro anni.