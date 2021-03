Vaccini: Gb, possibile terzo richiamo a over 70 da settembre

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Over 70, operatori sanitari e coloro che sono estremamente fragili potrebbero ricevere in Gran Bretagna un terzo richiamo del vaccino anti-coronavirus già da settembre. Lo ha detto il ministro britannico per i vaccini Nadhim Zahawi in un'intervista al quotidiano Daily Telegraph.

Zahawi ha anche spiegato che il governo si aspetta di avere otto tipi di vaccino disponibili entro l'autunno, incluso un farmaco in grado di proteggere contro tre varianti del Covid-19 con una sola dose. Alcuni di questi potrebbero essere prodotti nel Regno Unito, una mossa che potrebbe allentare la pressione sulle forniture e le tensioni con l'Unione europea, su AstraZeneca. (ANSA).