Johnson incoraggia Gb, 'tra qualche giorno si torna al pub'

Il percorso verso la parziale uscita della Gran Bretagna dal lockdown procede senza ostacoli e non ci sono dati che al momento possano dissuadere dal riaprire, progressivamente, il 12 aprile. Lo ha assicurato il premier britannico Boris Johnson intervenendo in videocollegamento ad un forum virtuale dei Conservatori.

"Tra pochi giorni potrò, finalmente, andare dal barbiere", ha scherzato il primo ministro che di recente aveva ironizzato sullo stato selvaggio della sua chioma. "Ma più importante del barbiere per me è il fatto che tra qualche giorno potrò uscire e, con tutte le cautele del caso, potrò bermi una pinta di birra al pub", ha detto Johnson, secondo quanto riportato da Skynews, inviando ai britannici un messaggio di incoraggiamento accompagnato dalla conferma che la prudenza resta d'obbligo e non sono per ora previste accelerazioni nella ripresa a tappe graduali. "Non vedo assolutamente nulla che possa dissuadermi dal proseguire sulla road map verso la libertà. L'uscita dal lockdown e il ritorno alla vita che amiamo", ha assicurato il premier britannico.