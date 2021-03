Covid: tampone per chi viaggia da Francia a Spagna via terra

(ANSA) - MADRID, 27 MAR - La Spagna richiederà un tampone anti-covid a chi arriva da zone a rischio della Francia per via terrestre: lo stabilisce un ordine del ministero della Sanità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il test eseguito sarà molecolare e realizzato entro le 72 ore precedenti all'arrivo in Spagna.

Saranno esclusi da quest'obbligo gli autotrasportatori, i transfrontalieri e i residenti della zona di frontiera. La misura sarà valida da martedì.

Per zone a rischio si intendono quelle indicate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (in questo momento, tutto il territorio francese europeo). I tamponi obbligatori sono già richiesti a chi arriva per via aerea o marittima. (ANSA).