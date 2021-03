Corte Suprema tedesca sospende ratifica del Recovery Fund

La Corte Suprema tedesca ha sospeso la ratifica del Recovery Fund, dopo che il Parlamento lo aveva approvato in via definitiva. Lo si legge in un comunicato.

La Corte costituzionale frena chiedendo che il presidente della Repubblica non firmi la legge approvata dal Bundestag e dal Bundesrat a causa di un procedimento in via d'urgenza presentato dal fondatore di AfD, l'economista anti-euro Bernd Lucke, poi fuoriuscito dal partito di ultradestra. Il capo dello Stato dovrà attendere la pronuncia degli alti togati.