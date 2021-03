Svezia riprende con AstraZeneca solo per gli over 65

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - La Svezia ha deciso di riprendere le vaccinazioni con il siero AstraZeneca, ma solo per gli over 65.

Lo ha deciso l'Agenzia per la Salute del Paese. Resta invece sospeso, riporta il Guardian, per i cittadini più giovani.

Continuano infatti le ricerche sui potenziali legami tra somministrazioni e casi, sia pure rari, di trombosi. "Il vaccino è perfetto per i più anziani, tra i quali molti si ammalano gravemente ogni giorno", ha spiegato il direttore generale Johan Carlson. "Non abbiamo rilevato rari e seri effetti collaterali tra gli anziani. In base a queste premesse rimuoviamo la sospensione per le persone che hanno più di 65 anni" (ANSA).